وزارة التعليم العالي: إنطلاق عملية التوظيف لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه مطلع الشهر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، عن إنطلاق عملية التوظيف لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، بجميع المؤسسات الجامعية والبحثية في رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ باحث قسم ب، إبتداء من05 جوان المقبل.

و قالت الوزارة أن إعلانات التوظيف سوف تنشر عبر المواقع الرسمية للمؤسسات الجامعية والبحثية، على أن تتم عملية الترشح للمناصب المالية عبر المنصة الرقمية.

و فيما يخص التوظيف عن طريق التعاقد بصيغته الجديدة للقيام بمهام التدريس أو البحث لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، أكدت الوزارة في بيانها أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ستشرع في فتح أبواب الترشح لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بداية من التاريخ نفسه، على أن تتم العملية عبر منصة رقمية خاصة بكل مؤسسة.

كما اشارت الوزارة انه سيتم الإلتحاق بمهام التدريس والبحث، بالنسبة للفئات المذكورة أعلاه مباشرة مع الدخول الجامعي 2023-2024.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...