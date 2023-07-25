وزارة التضامن: خلية أزمة لمتابعة تطورات حرائق الغابات

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها، عن تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع السلطات المحلية إثر موجة الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن.

وحسب نص البيان، فإن خلية الأزمة التي تم تشكيلها تهدف الى متابعة تطورات الوضع عن كثب، حيث تم إسداء تعليمات بتوفير كل الإمكانيات من أجل تحقيق التكفل اللائق بالعائلات المتضررة.

على غرار تجنيد كل مصالح الخلايا الجوارية للتضامن لتقديم التكفل النفسي والطبي للمتضررين، إلى جانب تقديم المساعدات الاستعجالية، يوضح البيان.

رمزي أحمد توميات

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