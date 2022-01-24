وزارة التربية: هذه شروط تعميم استعمال اللوحات الالكترونية بالمدارس

24 يناير، 2022

كشفت، اليوم الإثنين، وزارة التربية الوطنية، في مراسلة إلى مديريات التربية عبر الولايات، عن شروط تزويد التلاميذ باللوحات الالكترونية مطلع الموسم الدراسي 2022/2023.

وحسب نص المراسلة، فقد طلبت وزارة التربية اختيار 3 ابتدائيات في كل بلدية حسب الأولويات للشروع في تجسيد المشروع، وفق شروط محددة.

وأوضحت المراسلة أنه من بين الشروط يجب أن تكون الابتدائيات المنتقاة تعمل بنظام الدوام الواحد، وعدد أفواج المستويات الثالثة و الرابعة و الخامسة هو فوج تربوي واحد لا غير.

وأن لا يتجاوز مجموع تلاميذ الثالثة و الرابعة و الخامسة المتوقع خلال السنة الدراسية المقبلة 90 تلميذا، وأن تتوفر المدارس على شروط الحفاظ على اللوحات الالكترونية وأن تتوفر شبكتها الكهربائية على شروط الأمن الكهربائي لضمان سلامة التجهيزات

ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل

14 ديسمبر، 2020
Photo of حمزاوي: الكشافة الإسلامية ستكون اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة

حمزاوي: الكشافة الإسلامية ستكون اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة

23 أكتوبر، 2021
Photo of  الصحراويين مدعوون لرص الصفوف في ظل التصعيد المغربي وزيارة دي ميستورا

 الصحراويين مدعوون لرص الصفوف في ظل التصعيد المغربي وزيارة دي ميستورا

15 يناير، 2022
Photo of بولخراص : 640 مليون إفريقي بدون انارة وكهرباء واستكمال الربط الكهربائي بين ليبيا والجزائر سيتم خلال 3 سنوات

بولخراص : 640 مليون إفريقي بدون انارة وكهرباء واستكمال الربط الكهربائي بين ليبيا والجزائر سيتم خلال 3 سنوات

21 يونيو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: