وزارة التربية: هذه شروط تعميم استعمال اللوحات الالكترونية بالمدارس

كشفت، اليوم الإثنين، وزارة التربية الوطنية، في مراسلة إلى مديريات التربية عبر الولايات، عن شروط تزويد التلاميذ باللوحات الالكترونية مطلع الموسم الدراسي 2022/2023.

وحسب نص المراسلة، فقد طلبت وزارة التربية اختيار 3 ابتدائيات في كل بلدية حسب الأولويات للشروع في تجسيد المشروع، وفق شروط محددة.

وأوضحت المراسلة أنه من بين الشروط يجب أن تكون الابتدائيات المنتقاة تعمل بنظام الدوام الواحد، وعدد أفواج المستويات الثالثة و الرابعة و الخامسة هو فوج تربوي واحد لا غير.

وأن لا يتجاوز مجموع تلاميذ الثالثة و الرابعة و الخامسة المتوقع خلال السنة الدراسية المقبلة 90 تلميذا، وأن تتوفر المدارس على شروط الحفاظ على اللوحات الالكترونية وأن تتوفر شبكتها الكهربائية على شروط الأمن الكهربائي لضمان سلامة التجهيزات

ليديا كبيش

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