وزارة التربية: هذه تواريخ التسجيلات لمترشحي الباك والبيام

2 أكتوبر، 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تواريخ التسجيلات الخاصة بالامتحانات النهائية، الخاصة بالبكالوريا والتعليم المتوسط وكذا المترشحون الأحرار

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن التسجيلات ستنطلق اباداء من يوم الأحد 6 نوفمبر المقبل إلى غاية الخميس 8 ديسمبر القادم.

وأفاد البيان، بخصوص طريقة التسجيل، أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، ستنطلق العملية في المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الامتحانين.

كما يهدف هذا الاجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم وإعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم. وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء. أين ستتكفل المؤسسة بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.

وأوضح المصدر ان العملية تدخل في إطار النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، لتحسين الخدمة العمومية. والتوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين. لاسيما التحيين الآتي للمعلومات.

في المقابل، ستنطلق عملية التسجيل، بالنسبة للمترشحين الأحرار، عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، bac.onec.dz، bem.onec.dz.

رمزي أحمد توميات

2 أكتوبر، 2022

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