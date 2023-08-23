وزارة التربية: إجراءات توسيع تدريس اللغة الإنجليزية في الإبتدائي

كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء، في تعليمة لها عن الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية لتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية لأفواج السنة الرابعة إبتدائي للسنة الدراسية 2023/2024.

وتضمنت التعليمة جملة من النقاط تركزت على المنهاج المعتمد ووسائل تطبيقه، بالإضافة إلى توقيت تدريس هذه اللغة وتأطيرها في هذه المرحلة التعلمية.

وأوضحت التعليمة ان المنهاج الذي أعدته المجموعة المتخصصة للغة الإنجليزية وصادق عليه المجلس الوطني للبرامج، يعتمد على المقاربة التواصلية القائمة على الحوار والاستماع وتنمية كفاءتي فهم المنطوق والإنتاج الشفوي وكفاءتي فهم المكتوب والإنتاج الكتابي.

أما بخصوص التوقيت، فقد حددت الوزارة الوصية توقيت تدريس اللغة الإنجليزية بساعة ونصف أسبوعيا، موزع على حصتين ذات 45 دقيقة بصفة منفصلة، مع التأكيد على تجنب البرمجة المتتالية لحصص اللغة الفرنسية والإنجليزية في نفس اليوم.

في خصصت وزارة التربية وسائل لتدريس اللغة الإنجليزية تمثلت في كتاب اللغة الإنجليزية، الدليلي الديداكتيكي للغة الإنجليزية والذي يعد دليل مساعد للأستاذ لتنفيذ المنهاج وتبسيط المنهجية المعتمدة، كما يقدم توجيهات حول تنظيم الأنشطة التعلمية للمادة وكيفية إنجازها.

بالإضافة إلى السند السمعي وهو عبارة عن مقاطع صوتية مسجلة في قرص رقمي لتعويد التلميذ على النظام الصوتي للغة الإنجليزية.

ومن الجانب البيداغوجي أوضحت الوزارة أنه يشرف على تدريس الإنجليزية في السنة الرابعة الابتدائي أساتذة المادة الذين درسوا في السنة الماضية، رفقة الأساتذة الذين تم توظيفهم هذه السنة واستفادوا من تكوين تهييئي قبل ممارسة مهامهم.

ويتولى هؤلاء تدريس المادة لأفواج السنتين الثالثة والرابعة ابتدائية في مدرسة ابتدائية أو أكثر في حدود 12 فوجا تربويا، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الجوارية وتنقل الأستاذ بين مدرسة وأخرى.

رمزي أحمد توميات

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