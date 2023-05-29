وزارة التربية: أسئلة البكالوريا والبيام ستكون من الدروس المُقررة

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران ان المؤسسات التربوية شهدت استقرارا ملحوظا هذا الموسم قياسا بالمواسم الماضية مما سمح من التنفيذ الجيد للبرامج التعليمية المسطرة وهذا بفعل تضافر جهود أبناء المنظومة التربوية من أساتذة ومدراء وأولياء التلاميذ وكذا التنظيمات النقابية.

وطمأن بن زمران لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، ان الأسئلة الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون من الدروس المقررة هذا العام”.

واستبعد ذات المتحدث، حدوث أي تسريب لأسئلة الامتحانات بالنظر إلى التدابير المتخذة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وفي هذا الصدد قال المسؤول بوزارة التربية:” يجب على التلاميذ والأولياء التركيز على المراجعة في كنف الهدوء وعدم إيلاء أي أهمية للشائعات التي قد تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواضيع الامتحانات “.

كما اشار بن زمارن، أنّ الطاقم المكلف بإعداد وتحضير أسئلة مواضيع الامتحانات يوجد منذ فترة في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي، مؤكدا على كسب الرهان وانجاح الامتحانات النهائية مثل الموسم السابق.

وكشف المفتش العام بوزارة التربية أن تعداد المترشحين لشهادة البكالوريا لهذه السنة بلغ هذه السنة 790 ألف مترشحا بينهم أكثر من 520 ألف متمدرس وأكثر من 269 ألف من الأحرار.

رمزي أحمد توميات

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