وزارة التجارة: سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين يمارسان نشاط استيراد الموز

قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، بسحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و جاء ذلك حسب ذات البيان، عقب شروع الوزارة، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز.

و أسفرت التحقيقات المنجزة، على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين، بتاريخ 7 أفريل الجاري، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور