وزارة التجارة: رخص إستثنائية للبيع بالصولد في الأسواق و مراقبة مشددة لمخازن البصل

13 مارس، 2023

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أنه تم ولأول مرة تخصيص رخصة استثنائية للمتعاملين والتجار في الأسواق للبيع بالتخفيض

وأكد مقراني، أنه سيتم تشديد الرقابة لكل المخازن والمستودعات خاصة فيما يخص البصل الزيت، السميد و كل و المواد الإستهلاكية بالإضافة إلى مراقبة كل غرف التبريد خاصة المخصصة لمادة البصل لمحاربة الندرة في الأسواق.

و في سياق ذي صلة، كشف المسؤول بوزارة التجارة أنه تم تنصيب خلية يقظة على مستوى الوزارة خلال شهر رمضان. لتتبع عملية التموين والتدخل لضمان الإستقرار في السوق.

ليديا كبيش

13 مارس، 2023

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