وزارة التجارة: حجز 9 قناطير من الدجاج الفاسد

1 مارس، 2023

تمكنت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية غليزان، من حجز كمية كبيرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، حسبما أفادت به الصفحة الرسمية للمديرية، في بيان لها.

 وحسب نص البيان، فانه في إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عبر الحيوان، قام أعوان قمع الغش التابــعين لمديرية التجارة لولاية غليزان رفقة الفرقة المختلطة “تجارة – بيطرة- أمن” بحجز كمية 940 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وأضافت ذات المصالح، أن الدجاج الفاسد الذي تم حجزه دجاج مذبوح، كان موجها للاستهلاك البشري، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.

ليديا كبيش

1 مارس، 2023

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