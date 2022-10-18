وزارة التجارة تكذب شائعة ندرة المواد الاستهلاكية

18 أكتوبر، 2022

أكد اليوم الثلاثاء، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، على أن الندرة في المواد الاستهلاكية منعدمة.

وطمأن لوحايدية، بأن الأسواق تشهد وفرة في كل المواد خاصة واسعة الاستهلاك، كاشفا أنه تم تسجيل بعض الضغط في بعض المواد خاصة مادة الزيت، مرجعا الأسباب الى الإشاعات المغرضة.

كما أكد ذات المتحدث، في تصريح خص به الاذاعة الوطنية، على أن العمل مستمر بين الوزارة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل المحافظة على هذا الوضع وتحسينه أكثر.

وكذب المسؤول بوزارة التجارة، الشائعات التي يطلقها بعض تجار الجملة، حول تعرضهم لضغوطات في حال تخزينهم المواد الاستهلاكية وأنهم يتهمون بالاحتكار. حيث ردّ على هذه الادعاءات بأنها تصدر من جهات مغرضة.

رمزي أحمد توميات

18 أكتوبر، 2022

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