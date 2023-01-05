وزارة التجارة تدعو إلى إيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023

5 يناير، 2023

دعت وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع والحاصلين على شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية، إلى ضرورة إيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023.

 وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إيداع البرنامج من طرف المتعاملين يكون مقسما إلى جداول حسب كل ثلاثي، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات والمخزونات لسنة 2022.

ووفقا للمصدر، تودع هذه الوثائق التي طلبتها وزارة التجارة في بيانها حصريا على مستوى مصالح مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا، في شكل ورقي وبصيغة EXCEL في قرص مضغوط، قبل تاريخ 31 جانفي 2023 كآخر أجل، معلنة أنه لا يقبل أي ملف يودع بعد هذا التاريخ.

رمزي أحمد توميات

5 يناير، 2023

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