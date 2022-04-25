سطرت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا خاصا. لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت به وزارة التجارة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.853 تاجرا، من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28.458 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. و 14.682 في قطاع النشاطات المختلفة و 482 وحدة إنتاجية ( 230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية).

كما دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، مذكرة اياهم بالزامية استئناف نشاطهم التجاري ودعتهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد. طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.

رمزي أحمد توميات

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