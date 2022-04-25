وزارة التجارة: برنامج خاص لتموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر

25 أبريل، 2022

سطرت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا خاصا. لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت به وزارة التجارة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.853 تاجرا، من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28.458 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. و 14.682 في قطاع النشاطات المختلفة و 482 وحدة إنتاجية ( 230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية).

كما دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، مذكرة اياهم بالزامية استئناف نشاطهم التجاري ودعتهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد. طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.

رمزي أحمد توميات

25 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يأمر الولاة بتزويد كل المستشفيات بوسائلها الخاصة لانتاج الأكسجين

25 سبتمبر، 2021

تسجيل  98 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 أبريل، 2021

الرئيس تبون يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر

19 أبريل، 2022

رئيس الجمهورية يطمئن الشعب الجزائري بخصوص حالته الصحية

24 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: