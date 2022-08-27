وزارة التجارة: انشاء مجلس أعمال جزائري ياباني

27 أغسطس، 2022

استقبل وزير التجارة و ترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، السفير الياباني كيرا كونو، حيث أبدى هذا الأخير الاهتمام البالغ لمؤسسات بلده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر في أفريقيا و التي تجعل منها كما صرح بوابة لأفريقيا.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد تطرق الطرفان للعلاقات و الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و اليابان و سبل توطيدها، و في هذا الصدد أبدى سفير اليابان استعداد بلاده لبناء شراكة حقيقية مع افريقيا خاصة في ظل مشاركة بلاده في الندوة المشتركة مع دول القارة التي تنعقد يومي السبت27 و الأحد 28 من شهر أوت 2022في تونس، تيكاد 8 والتي تأتي بعنوان “تنمية يقودها الأفارقة”.

واختتمت الجلسة بالاتفاق على انشاء مجلس أعمال جزائري ياباني لبعث وتنشيط التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، يضيف البيان.

ليديا كبيش

27 أغسطس، 2022

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