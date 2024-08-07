وزارة التجارة: إنطلاق عملية تسويق الدجاج بسعر 295 دج هذا الخميس

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، اليوم، أنه وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ستنطلق بدءً من يوم غد الخميس، عملية تسويق اللحوم البيضاء (الدجاج) بسعر 295 دينار جزائري للكيلوغرام إلى المستهلك، وذلك عبر كل الوحدات التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “ساربا”، وكذا الفضاءات التجارية الكبرى ومحلات القصابة عبر كامل التراب الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ، حسب ذات البيان، في إطار سلسلة من الإجراءات المسطرة من طرف الحكومة التي تهدف إلى تنظيم السوق وضبط الأسعار، عبر تفريغ المخزونات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يخدم مصلحة المستهلكين.

كما أكدت الوزارة، أن المصالح الخارجية للقطاعين، ستواصل متابعة تطور وضعية السوق الوطنية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

شرف الدين عبد النور