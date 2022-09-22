وزارة التجارة:منع دخول 495 حمولة لمنتجات غير مطابقة

تمكن أعوان قمع الغش بالمفتشيات الحدودية من معالجة 35767 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 2377.422 مليار دينار، حسبما أفادت به وزارة التجارة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم رفض دخول 495 حمولة لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 91852 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19.923 مليار دينار.

كما سجل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية 258 مخالفة مع تحرير 125 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.

وفي الشق المتعلق بالرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس، فقد قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

وفي هذا الإطار، تم إجراء تحاليل مخبرية على 10268 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1756 عينة أي بنسبة 17 بالمائة، اضافة إلى التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش).

وجسب ذات المصدر فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 99755 مما أدى إلى ثبوت 3858 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4 بالمئة.

رمزي أحمد توميات

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