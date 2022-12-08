وزارة الاتصال تطلق الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي

ستطلق وزارة الاتصال، ابتداء من اليوم الخميس، الدورة التكوينية الثانية حول الاتصال المؤسساتي والتي ستحتضنها ولاية تمنراست، حسب ما أفادت به الوزارة، في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و”مواصلة للبرنامج التكويني لوزارة الاتصال وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطوير الاتصال المؤسساتي، تنظم وزارة الاتصال ابتداء من هذا الخميس 08 ديسمبر 2022 وعلى مدار ثلاثة أيام، الدورة التكوينية الثانية حول الإتصال المؤسساتي”.و من المقرر أن تحتضن ولاية تمنراست فعاليات هذه الدورة الموجهة لفائدة الصحافة الوطنية والمشرفين على خلايا الإعلام والتي ستشمل ولايات: تمنراست, إليزي، جانت، ان قزام وان صالح. يذكر أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى ”تدعيم وتطوير الصحافة المحلية والإعلام الجواري”.

ف.س