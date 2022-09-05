وحدات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاعي الفرسية والمحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 622 الصادر يوم الأحد عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا جنود الاحتلال المغربي بمناطق أوديات الشديدة قطاع الفرسية، ولعكد، أكويرة ولد أبلال، أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت في وقت سابق مواقع القوات المغربية الغازية بقطاعات أوسرد وأتويزكي والمحبس وبمناطق كلب النص، تاذرورت، المسمار، لعكد وأكويرة ولد أبلال.

رمزي أحمد توميات

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