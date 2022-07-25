وحدات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية بقطاعي المحبس وأوسرد

25 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 592 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الأحد، مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأوسرد.

وحسب نص البلاغ، فإن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفوا تخندقات قوات العدو بمنطقتي أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ومنطقة كلب النص قطاع أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد قصفت أول أمس السبت مواقع تواجد القوات المغربية الغازية بقطاع حوزة وبمنطقة أحريشة ديرت.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2022

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