أفاد البلاغ العسكري رقم 574 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفوا قوات العدو المغربي المتخندقة بقطاعي المحبس وام ادريكة، بأقصاف مركزة.

وحسب نص البلاغ العسكري، فان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاماجد نفذت يوم السبت، هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي باقصاف مركزة بمنطقة اكرارة الفرسيك، قطاع المحبس.

كما تمكنت قوات البوليساريو، من شن قصف استهدف تواجدات قوات الاحتلال اودي الظمران، قطاع المحبس، ومنطقة ازمول ام خملة، قطاع ام ادريكة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع حوزة وبمناطق ابريكة ديرت وانقاب العبد.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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