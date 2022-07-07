أفاد البلاغ العسكري رقم 577 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأم أدريكة.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات من الجيش الصحراوي، استهدفت وحدات البوليساريو، تخندقات قوات العدو بمنطقة سبخة تنوشاد منطقة اكرارة الفرسيك قطاع المحبس، وبمنطقة ازمول ام حملة قطاع ام ادريكة

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق لكطيطيرة ولعكد وسبخة تنوشاد

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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