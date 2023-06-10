هني ينقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الفنزويلي

نقل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم أمس، “التحيات الأخوية” لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وحسب ما افادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء ذلك، في تصريح للوزير، عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية فنزويلا، بكاراكاس

وقال هني: “لقد جئت إلى فنزويلا، هذا البلد الشقيق والصديق، لبحث سبل التعاون في عدة قضايا مهمة واستراتيجية بين البلدين وأشكر الرئيس مادورو الذي استقبلني. حيث نقلت له التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأعرب وزير الفلاحة عن تطلع البلدين إلى إقامة علاقات استراتيجية وعلى أعلى المستويات. مع تطوير التبادلات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى وجه أخص في القطاع الفلاحي. خاصة في ظل وجود إشكالية الأمن الغذائي التي تعني كل الدول اليوم.

وللتذكير فقد جرى هذا الاستقبال على هامش مشاركة هني في أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.

رمزي أحمد توميات

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