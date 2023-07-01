هني يعزي في وفاة الوزير الأسبق للفلاحة سليم سعدي

1 يوليو، 2023

تقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني،بتعازيه الخالصة لعائلة المجاهد والوزير السابق للفلاحة سليم سعدي.

وقال هني في بيان لوزارة الفلاحة ”تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم سليم سعدي المجاهد والوزير السابق للفلاحة، رحمة الله عليه”.

وأضاف الوزير  “إثر هذا المصاب الجلل، لايسعني سوى أن أعرِب لعائلة الفقيد. باسمي و باسم كافة إطارات و عمال الوزارة، بخالص التعازي و أترحم على روحه. معرباً لكم و من خلالكم لكافة أفراد أسرته، عن أصدق مشاعر التعاطف و الموساة.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وأن ينزل السكينة والطمأنينة في قلوبكم و يلهمكم جميل الصبر و فضائل السلوان”.

ليديا كبيش

1 يوليو، 2023

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