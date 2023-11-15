هني يشرف على مراسم الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للتمور بالجزائر

15 نوفمبر، 2023

يشرف محمد  عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، بعد قليل على الساعة (8:30) صباحا، على مراسم الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للتمور بالجزائر،  تحت شعار “تمورنا … أصالة و اقتصاد مستدام “، المزمع عقده من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي السلك الديبلوماسي بالجزائر و كذا الهيئات و المنظمات الدولية و الاقليمية، بقصر المعارض المحمدية، سافكس، جناح A.

و تهدف هذه  التظاهرة حسب بيان وزارة الفلاحة، إلى تسليط الضوء على أهمية شعبة التمور و التعريف بثروة النخيل ذات مختلف  الأصناف و الأنواع  وكذا مشتقاتها و التحسيس  بأهمية هذه الثروة النباتية للحفاظ عليها و تثمينها من خلال  تكثيف الإنتاج، بالإضافة إلى تثمين منتوج التمور لاسيما دقلة نور ذات الجودة العالية و شهرة عالمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الصالون سينظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية OADA، تحت رعاية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

شرف الدين عبد النور

15 نوفمبر، 2023

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