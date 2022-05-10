أشرف صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة التنمية الريفية عبد الحفيظ هني، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات 2022.

وأكد هني، على ان قطاع الفلاحة يعمل على إيجاد طرق ملائمة للحد من حرائق الغابات وأضرارها بأخذ العبرة من التجارب السابقة، مبرزا أن الصائفة الماضية نتج عنها خسائر كبيرة بشرية ومادية مما أدى إلى إتلاف ما يزيد عن 100 ألف هكتار عبر 11 ولاية.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم التكفل بضحايا حرائق الغابات من خلال تقديم المساعدات وتقديم التعويضات حيث تم تعويض كل مربي الماشية على مستوى 10 ولايات، وأكثر من 200 ألف مربي ماشية، وكذلك مربي النحل وأصحاب الأشجار المثمرة بأكثر من مليون شجرة مثمرة كما تم توفير أكثر من 11 مليون شجرة غابية.

ولفت وزير الفلاحة إلى أنه تم تبني إستراتيجية جديدة لمكافحة الحرائق بطرق جديدة وشاملة وسيتم أيضا إدراج السكان المحليين والمجتمع المدني في المخطط حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدية على تحسين الجهاز العملياتي للتدخل المبكر. ونشر الوعي والتعليم البيئي والتدريب على تواصل أفضل تحسين عملية التدخل الأول.

كما أكد هني، على أن الحكومة وفرت كافة أدوات التدخل والوسائل المادية من خلال إقتناء وسائل إضافية للتدخل والوقاية. حيث تم التحصل على 15 شاحنة للمياه و80 شاحنة من الوزن الخفيف لحماية الغابات. بالإضافة كذلك إلى زيادة عدد أبراج المراقبة ونقاط المياه.

رمزي أحمد توميات

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