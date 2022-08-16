هني يدعو لتسريع عملية تأهيل السد الأخضر

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، على ضرورة تسريع عملية تأهيل السد الأخضر.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا بمقر الوزارة، ضم كل المدراء العامون لمختلف المعاهد والمراكز التقنية والعلمية التابعة للقطاع.

وأسدى هني تعليمات لكل من المديرية العامة للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية، للتكفل بالتحضير لأكبر عملية غرس للأشجار خلال موسم التشجير القادم والتي ستخص المناطق المؤهلة لاسيما منها الجبلية والهضاب والمناطق الجنوبية.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة العمل في إطار تشاركي بضم جميع الوسائل والمؤهلات المتاحة بغية تمكين الباحثين من توسيع مجالات عملهم وتحسين إمكانيتهم وقدراتهم العلمية الموجهة للبحث التطبيقي والمكيفة مع الاحتياجات الوطنية.

كما شدد وزير الفلاحة، على ضرورة إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة والإطارات لتعزيز قدراتهم من المعرفة والخبرة لتلبية متطلبات تحديث أنظمة الإنتاج والري واستغلال العقلاني للأراضي الزراعية والموارد الوراثية والبيولوجية، الحيوانية والنباتية منها.

رمزي أحمد توميات

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