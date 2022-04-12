قالت اللجنة الوزارية للفتوى، أن :” قلع الضرس ومداواة حفر الأسنان إما أن يكون ليلا أو نهارا، مؤكدا أنه في الليل جائز لأنه زمن للإفطار وتناول المباحات.

وجاء في نص الفتوى الذي نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن قلع الضرس ومداواة الأسنان في نهار شهر رمضان فيه التفصيل.

وقال عضو اللجنة الشيخ موسى إسماعيل :”أن الإنسان إن خشي هلاكا بتأخير قلع الضرس أو مداواة حفر الأسنان إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب عليه فعل ذلك، لوجوب حفظ النفس، فإن لم يبتلع شيئا من الدواء أو الدم الذي سال منه أو ما انكسر من الأسنان صح صومه، وإن ابتلع وجب عليه القضاء”

وأضاف الشيخ لسماعيل: “إن لم يخش الهلاك ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه أو وجد شدة ألم جاز له المداواة ودين الله يسر، فإن سلم من وصول شيء صح صومه وإن ابتلع منه وجب عليه القضاء، وإن اضطر لشرب الدواء شربه وقضى لعمـوم قـولـه تعـالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة: 185].

وتابع عضو اللجنة قائلا: “إن لم تدع الحاجة إلى قلعه أو مداواته ولم يخش شيئا من تأخيره كره له ذلك، فإن فعل لم يبطل صومه إلا إذا ابتلع شيئا، فإن كان غلبة وجب عليه القضاء فقط، وإن تعمد لزمه القضاء والكفارة”.

رمزي أحمد توميات

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