هكذا وصف رئيس الوزراء الإثيوبي العلاقات بين الجزائر وأديس بابا 

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، العلاقات بين الجزائر وأديس بابا بالتاريخية، كاشفا عن فحوى المناقشات التي جمعته برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال أبي أحمد علي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :”مسرور جدا بلقاء الرئيس تبون الذي ناقشت معه آليا تعزيز العلاقات بين بلدينا”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “تتمتع إثيوبيا والجزائر منذ فترة طويلة بعلاقات تاريخية وهناك الكثير من المجالات التي يُمكن تعزيز تعاوننا فيها”

وللتذكير، فقد حل المسؤول الإثيوبي بالجزائر مساء يوم الأحد الماضي في زيارة عمل تدوم ليومين، التقى خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

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