هذه هي تفاصيل الإعلان عن توظيف للإلتحاق برتب الأعوان المتعاقدين

تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للموارد البشرية عن تنظيم توظيف عن طريق الاختبار المهني في مناصب شغـل سائق سيارة من المستوى الأول، عامل مهني من المستوى الأول، عامل مهني من المستوى الثاني، عامل مهني من المستوى الثالث و عون الخدمة من المستوى الأول لفائدة الإدارة المركزية لوزارة العدل، كما هو مبين في الجدول أدناه٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬أن ملف الترشح لهذا التوظيف يتكون من:طلب خطي للمشاركة في الاختبار المهني٬نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،نسخة مطابقة لأصل رخصة السياقة الصنف(ب) ( بالنسبة لرتبة سائق سيارة من المستوى الأول)٬نسخة من الشهادة المدرسية التي تثبت التكوين المتخصص و أو المستوى التعليمي المطلوب٬شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء،شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود و شهادة تثبت الإقامة في ولاية الجزائر.

وأوضح البيان٬بأن يجب على المترشحين بعد التوظيف، إتمام ملفهم بالوثائق الآتية:نسخة مطابقة لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،شهادة الميلاد،شهادة عائلية عند الاقتضاء و 6 صور شمسية بخلفية بيضاء.

وأكد البيان٬بأنه يجب إيداع و إرسال ملفات الترشح، في أجل أقصاه 20 يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان لدى الإدارة المركزية لوزارة العدل، 08 ساحة بئر حاكم، الأبيار – الجزائر.

حورية سعداوي

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