هذه هي الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج اليوم

هذه هي الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج اليوم

كشفت مصالح الدرك الوطني في بيا لها، على صفحة “طريقي” على موقع الفيسبوك، عن غلق العديد من الطرقات بسبب الاضطراب الجوي وتساقط الثلوج الذي تشهده الولايات الشمالية اليوم الأحد.

وأوضح البيان، بأن هذا التنبيه تخص الطرق الآتية:

1-تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

3-جيجل:

الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و جيجل و ترعي بينان ولاية ميلة.

الطريق الولائي رقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و الشحنة.

الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين بلديتي الشحنة ولاية (جيجيل) و تسالة لمطاطي ولاية (ميلة).

الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة.

الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و إيراقن السويسي.

الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و العوانة

وكذا الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية.

الطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلدبتي اولاد رابح (جيجل) و ترعي بينان ولاية ميلة.

4-بجاية:

الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة..

وختم البيان، بأن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

حورية سعداوي

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