هذه هي الطرقات المعنية بالغلق بسبب تراكم الثلوج

هذه هي الطرقات المعنية بالغلق بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”٬ عن غلق العديد من الطرقات٬ نتيجة تراكم الثلوج بها.

وأفاد ذات المصالح٬ بأن الطرقات المعنية بالغلق تتمثل في :

01-تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.

الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.

الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي.

الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج.

02-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

03-البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة.

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام ملوان.

04-سوق أهراس :

الطريق الوطني رقم 82 على مستوى مشتة فج العمد بلدية أولاد إدريس.

الطريق الوطني رقم 20 على مستوى مشتة فرنانة بلدية عين الزانة.

05-بجاية:

الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن.

06-تلمسان:

الطريق الولائي رقم 70 ب الرابط بين قرية سعادنية و قرية تاجموت بلدية عين تالوت.

07-خنشلة:

الطريق الولائي رقم 172 على مستوى شاليهات شيليا بلدية بوحمامة.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

وكما دعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة و الحذر.

حورية سعداوي

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