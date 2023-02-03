هذه هي إرشادات الدرك الوطني للجمهور بخصوص نهائي “الشان”

قدّمت قيادة الدرك الوطني، نصائح و إرشادات للمناصرين والوافدين إلى ملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة، لحضور نهائي الشان الذي سيجمع المنتخب المحلي الجزائري مع نظيره السنغالي غدا السبت، إلى التقيد بجملة من التدابير التنظيمية.

وذكر المقدم بزيو عبد القادر رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني عبر فيديو نشرته قيادة الدرك على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “طريقي”، الجمهور الجزائري بعدم جلب سيارتهم الخاصة وعدم ركنها بمحيط الملعب والطرق المجاور تفاديا لعرقلة المرور.

كما ذكرت القيادة المناصرين بتقديم تذاكر المباراة، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن لا يحوز على تذكرة بدخول الملعب.

ودعا رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الجمهور الجزائري إلى عدم جلب كل ما هو غير مسموح بإدخاله إلى أرضية الميدان، وكذا احترام قانون المرور وتجنب السياقة المتهورة خلال احتفالاتهم.

ونصح المقدم مستعملي الطريق باحترام قواعد المرور أثناء السير ودعاهم إلى التوجه إلى الملعب عبر الحافلات المخصصة للحدث.

ش.ن

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