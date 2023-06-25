هذه نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط

بلغت نسبة النجاح الوطنية في التعليم المتوسط 60.97 بالمائة ممن تحصلوا على معدل يساوي او يفوق 9.30 من عشرين ، عدد الناجحين المتمدرسين 213027

وبلغ عدد التلاميذ المقبولين في السنة أولى ثانوي 513683 ما نسبته 65.13 بالمائة

كما بلغ عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين 788703 مترشح ، في حين عدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 781960، بينما بلغ عدد المتمدرسين الناجحين 476760

أما عن عدد الناجحين المتمدرسين المتحصلين على تقدير ممتاز فقد بلغ 4810 ، تقدير جيد جدا 34782 ، تقدير جيد: 68321 ، تقدير قريب من الجيد: 105123

ليديا كبيش

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