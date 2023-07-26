هذه مستجدات الدخول المدرسي المقبل

أكد اليوم الأربعاء وزير التربية الوطنية عبد الحاكم بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد جملة من التحسينات والتعديلات لأول مرة في التاريخ المدرسي بالجزائر.

وجاء ذلك خلال إشرافه على الندوة الوطنية لتقييم امتحان المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي، والتي تدوم لـ 4 أيام

وكشف بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف توسيع تدريس اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الإبتدائي، والإنتقال من تدريس التربية البدنية في الإبتدائي من أساتذة العربية الى اساتذة متخصصين ومؤهلين.

كما سيشهد الدخول المدرسي ذاته، رقمنة كلية للقطاع، حيث ستكون قرارات التمدرس واستخراجها حصرا على المنصة الرقمية دون سواها، على غرار التوجيه، التسجيل، الطعن، ولن يعتدى بالقرارات غير المستخرجة من ذات المنصة الوزارية.

في حين أكد وزير التربية على توسيع استعمال اللوحات الرقمية حيث سيتم تزويد 1200 مدرسة جديدة باللوحات الرقمية، كما سيتم اعتماد الرقمنة في عملية التعاقد، كذا الحركية التنقلية للأساتذة، وترقيم السكنات الوظيفية، وإلغاء قرارات الاستفادة الحالية واستبدالها بقرارات جديدة للنظام التربوي للوزارة.

وأوضح نفس المسؤول أنّ الندوة الخاصة بتقييم امتحان مكتسبات التعليم الابتدائي، ستعنى بتقديم عرض حال لما أنجز في تجربة الموسم الدراسي الأخير، فضلاً عن رصد مدى تنفيذ الإجراءات التحضيرية للدخول المدرسي القادم.

هذا وقد طمأن بلعابد بأنّه جرى ضبط مختلف تدابير الدخول المدرسي المقبل ويتم اليوم الوقوف على جاهزية المديريات تحضيراً للدخول نفسه.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...