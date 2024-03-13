هذه مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، و بحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالجوانب التجارية للسلع ذات الاستهلاك الواسع، والاستماع إلى عروض قطاعية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

و استمعت الحكومة، في هذا الصدد، حسب بيان مصالح الوزير الأول، إلى عرض حول رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي تمحور بشكل خاص حول المشاريع الرامية إلى تعميم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها لضمان تقريب الإدارة من المواطن.

كما استعرضت الحكومة مدى تقدم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست بعض الولايات في الفترة الأخيرة، واستمعت إلى عرض حول التقرير المرحلي المتعلق بالتحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يعتبر خطوة أساسية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع والمساعدة على وضع السياسات العمومية ذات الصلة.

كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين تضمن عددا من التدابير المقترحة لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي لفائدة طالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.

شرف الدين عبد النور

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