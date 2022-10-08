هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية

تسببت الأمطار الأخيرة في غلق بعض الطرقات، على مستوى بعض الولايات، حسبما أعلنت عنه صفحة “طريقي” في منشور لها عبر موقع فايسبوك

وحسب المصدر، فإن الأمر يتعلق بالطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف و بن سرور في ولاية المسيلة، وذلك بسبب إرتفاع منسوب المياه .

بالاضافة الى الطريق الولائي رقم 60 في شطره الرابط بين بلديتي عين الملح و سيد امحمد (برج بلخريف) بسبب إرتفاع منسوب المياه .

أما بالنسبة لأولاد جلال، فتم غلق الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد و سيدي خالد، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

في حين دعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرق إلى توخي بالحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان الى الأمام مع باقي المركبات.

رمزي أحمد توميات

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