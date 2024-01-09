هذه قائمة الطرق المغلقة بسبب الثلوج

كشفت صبيحة اليوم الثلاثاء مصالح الدرك الوطني، عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 15 بولاية البويرة الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو فهو مغلق على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام بسبب تراكم الثلوج.

ليديا كبيش

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