هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري دون رخصة

4 أبريل، 2023

أكد الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار و الحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية. و عقوبات تصل إلى غلق المحل.

وكشف بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن العقوبه قد تصل الى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية، و الذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.

ومن جهتهم، أكد المواطنون ان الكثير من التجار يغيرون من نشاطهم في شهر رمضان دون الحصول على رخصة. فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات و المشروبات الرمضانية .

 ليديا كبيش

4 أبريل، 2023

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