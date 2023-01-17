هذه أسباب ارتفاع أسعار البيض

17 يناير، 2023

قال اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن:” الاحتياجات الوطنية من اللحوم خلال شهر رمضان تقدر ب120 الف طن”.

وأوضح بولنوار، في ندوة صحفية  أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص استيراد اللحوم مؤقتا ستساهم في توفير احتياجات الطلب خلال شهر رمضان، داعيا البلديات عبر مختلف ولايات الوطن إلى مباشرة التحضيرات لهذا الشهر .

وكشف ذات المتحدث  عن أسباب إرتفاع أسعار البيض، حيث قال :” ان غلاء البيض راجع لتأخر علاج المرض الذي أصاب الدجاج منذ حوالي ثلاثة أشهر، علاوة على غلاء الغذاء الخاص بالدواجن الذي ارتفع بـ 30 بالمائة”، مشيرا إلى تراجع الانتاج بحوالي 50 بالمائة.

و أردف رئيس الجمعية بالقول:” منذ أكثر من 3 أشهر كان هناك مرض تأخرنا في معالجته و العديد من المربين سجلوا نفوق الدواجن” مشددا على ضرورة دعم المربين و الاسراع في احتواء الوضع، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على البيض.

 حيث أن الطلب يفوق 8 مليار بيضة سنويا، في حين أن تقديرات الانتاج الوطني تقدر باقل من 6 مليار بيضة، يوضح بولنوار الذي أشار إلى أن 8 بالمئة من إنتاج البيض يوجه للصناعة التجميلية.

رمزي أحمد توميات

17 يناير، 2023

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