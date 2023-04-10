هذه أسباب إرتفاع سعر الموز

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن أسباب إرتفاع سعر الموز في الأسواق الجزائرية والذي وصل إلى أرقام جد مرتفعة.

وأكد زيتوني، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين على هامش إشرافه على إفتتاح معرض المنتجات النسيجية على أن هناك نقص في السوق أدى إلى ارتفاع سعر الموز

وأفاد ذات المتحدث أن هذه المعادلة سهلة، وحلها يكمن في رفع حصص الاستيراد من هذه المادة، موضحغ أن سعر الموز، سعر مهيكل للسوق وهو ما يتسبب في رفع الأسعار، لكن رفع الاستيراد يوفره بالسوق.

رمزي أحمد توميات

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