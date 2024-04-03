هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

3 أبريل، 2024

ترأّس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.

وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقرّه رئيس الجمهورية، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.

كما استمعت الحكومة، حسب بيان مصالح الوزير الأول، إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئةالذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.

شرف الدين عبد النور

3 أبريل، 2024

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