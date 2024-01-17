هذه أبرز مخرجات إجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.

كما استمعت الحكومة حسب بيان مصالح الوزير الأول، إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبعة الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها، بتاريخ 28 ديسمبر2023، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الاقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.

كما تدارست الحكومة، التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

كما وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية و البيئية و الترفيهية لواد الحراش، المرتقب انتهاء إشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.

شرف الدين عبد النور

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