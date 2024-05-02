هذه أبرز مخرجات إجتماع الحكومة

ترأّس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، إجتماعًا للحكومة، خُصّص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية، التي وجّه رئيس الجمهورية بالاسراع في استكمالها.

و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال مجلس الوزراء، المنعقد يوم 26 أفريل المنقضي، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية، كما استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، حول إعادة تثمين معاشات و منح التقاعد.

كما درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال، المتعلق بأحكام دفتر الشروط العامة الخاصة بخدمات الإتصال السمعي البصري، ومشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تنظمها الهياكل و المؤسسات الخاصة للصحة، من أجل تحسين التكفل الصحي وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شرف الدين عبد النور