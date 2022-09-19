هذا هو موعد عملية الإحصاء العام السادس للسكان ونتائجها

قال اليوم الاثنين المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أنّ :”عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي ستنطلق الأحد المقبل ستقدم مسحا إجتماعيا دقيقا في 4 محاور هامة”.

وأوضح بعزيزي لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أنّ العملية التي ستستمرّ إلى غاية التاسع من أكتوبر المقبل ستوفّر قاعدة بيانات يتسنى استعمالها لإجراء مسح دقيق حول البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي.

وأضاف ذات المتحدث أنّ العملية التي ستنظم تحت شعار “لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”، سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تمّ تحديدها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء.

وأكد ضيف الاذاعة، على أنّ الهدف من عملية الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها في ترسيم السياسات العامة للحكومة. حيث يجب أن تكون المعطيات دقيقة. على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر الوطني.

وحسب المسؤول، فإن العملية التي ستدوم 15 يوما استلزمت تجنيد حوالي 53 ألف عون إحصاء أغلبيتهم طلبة وخريجي الجامعات، كما أنّ الأعوان المكلفين بالإحصاء تلقوا تكوينا عبر مراحل ما يؤهلهم للقيام بهذه العملية.

وتابع ذات المتحدث قائلا، أنه :”ولأول مرة سيتم استعمال اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلا من الاستبيانات الورقية، وهو ما سيسهّل جمع المعلومات وعدم إرتكاب الأخطاء”.

كما أوضح بعزيزي، أنّ البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية. مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتعداد العام للسكن والسكان تقدر بـ 5 مليارات دينار.

ليديا كبيش

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