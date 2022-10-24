هذا هو موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر

24 أكتوبر، 2022

أفاد اليوم الإثنين، الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أنه:” في انتظار صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات من طرف الوكلاء ينبغي التركيز والتذكير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن”.

وكشف تيغرسي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن دخول أول سيارة مستوردة للجزائر بدءا من الفاتح جانفي 2023، متوقعا أن يتضمن دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات بنودا صارمة تضمن تحقيق مكاسب للخزينة العمومية وكذا التحكم في عملية البيع والشراء سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية.

وللتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد السيارات خلال أسبوع.

ليديا كبيش

24 أكتوبر، 2022

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