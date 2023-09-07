هذا هو موعد دخول أول سيارة “فيات” مُصنعة بالجزائر السوق الوطنية

هذا هو موعد دخول أول سيارة “فيات” مُصنعة بالجزائر السوق الوطنية

كشف وزير الصناعة علي عون، اليوم الخميس، أن أول سيارة من علامة “فيات” مُصنعة بالجزائر، ستدخل السوق الوطنية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في كلمة ألقاه عون خلال ندوة صحفية نشطها اليوم على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران.

وكشف ذات المتحدث عن إنتاج 30 ألف سيارة “فيات” في السنة، مؤكدا أن أول سيارة مُصنعة في الجزائر ستكون في السوق في شهر ديسمبر القادم.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الانجاز الوحيد في هذا القطاع من طرف اجنبي 100% في الجزائر، مبرزا أن المجال مفتوح لكل المستثمرين سواء بالشراكة معهم أو استثمار ب100%

وكشف نفس المتحدث أن نسبة إنجاز المصنع بلغت 75%، مؤكدا أن المصنع سينطلق في الإنتاج في شهر ديسمبر، وأن طاقة إنتاج المصنع تبلغ 90 ألف سيارة في السنة.

رمزي أحمد توميات

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