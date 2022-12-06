هذا هو موعد تسليم الشطر الأول من مشروع الطريق السيار جن جن-العلمة

هذا هو موعد تسليم الشطر الأول من مشروع الطريق السيار جن جن-العلمة

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أن استلام الشطر الأول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن-جن،العلمة (سطيف)، صيف 2023”.

وأفاد رخروخ، في تصريحات صحفية، أن هذه المسافة يوجد 13 كلم منها بمقطع جيجل و17 كلم بسطيف، مؤكدا على أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

أما بخصوص المشروع الممتد على مسافة 110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و50 كلم بولاية سطيف، فقد قال ذات المتحدث :”أنه تقرر إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ36 شهرا.

كما أشار وزير الأشغال العمومية، الى أن هذا المشروع ظل يراوح مكانه منذ سنوات رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة، التي يمثلها على الصعيدين المحلي والوطني.

ولذلك فقد تم حل جميع المشاكل التقنية والقانونية التي كانت تقف عائقا أمام استكماله في آجاله، يضيف نفس المسؤول الذي شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في آجاله الجديدة وتفادي التأخر، الذي عرفه المشروع في آجاله الأولى”.

هذا وقد انطلقت أشغال إنجاز مشروع منفذ الطريق السيار جن جن (جيجل)- العلمة (سطيف) العام 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة.

رمزي أحمد توميات

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