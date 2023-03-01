هذا هو موعد استيراد اللحوم الحمراء

هذا هو موعد استيراد اللحوم الحمراء

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن استيراد اللحوم الحمراء سيكون قبل حلول شهر رمضان المُعظم.

وأوضح هني خلال ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية، إن الاستيراد مبرمج في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان،

وكشف ذات المتحدث أنـه سيتم إبرام عقود مع موزعي ونقاط بيع اللحوم لضمان وفرة المنتوج بأسعار تنافسية.

ومن جهة أخرى، وزير الفلاحة، أن مصالحه الوزارية شرعت في عملية رقمنة القطاع عبر عمليات ميدانية، على غرار إحصاء الأراضي الفلاحية من خلال استعمال الأقمار الصناعية وطائرات درون.

وأوضح نفس المسؤول أن ذلك سمح أيضا بجرد المساحات المخصصة للشعب الاستراتيجية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، فيما تخص تستهدف عملية الجرد حاليا شعبة الحليب.

رمزي أحمد توميات

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