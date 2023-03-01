هذا هو موعد استيراد اللحوم الحمراء

1 مارس، 2023

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن استيراد اللحوم الحمراء سيكون قبل حلول شهر رمضان المُعظم.

وأوضح هني خلال ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية، إن الاستيراد مبرمج في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان،

وكشف ذات المتحدث أنـه سيتم إبرام عقود مع موزعي ونقاط بيع اللحوم لضمان وفرة المنتوج بأسعار تنافسية.

ومن جهة أخرى، وزير الفلاحة، أن مصالحه الوزارية شرعت في عملية رقمنة القطاع عبر عمليات ميدانية، على غرار إحصاء الأراضي الفلاحية من خلال استعمال الأقمار الصناعية وطائرات درون.

وأوضح نفس المسؤول أن ذلك سمح أيضا بجرد المساحات المخصصة للشعب الاستراتيجية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، فيما تخص تستهدف عملية الجرد حاليا شعبة الحليب.

رمزي أحمد توميات

1 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

الفريق أحمد ڤايد صالح في الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين” يومي 26 و27 جوان 2019

25 يونيو، 2019

الإحتلال المغربي و سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المدنيين الصحراويين

22 سبتمبر، 2021

الجزائر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة

15 أكتوبر، 2021

عاجل/ رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني للمحليين

31 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: