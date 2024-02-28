هذا هو سعر تكلفة الحج لهذا الموسم

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة ,عشية أمس الثلاثاء, أن تكلفة الحج مقدرة بـ 840.000.00دج, حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

و أفاد ذات البيان, أنه على المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام إتمام و إتباع الإجراءات و الخطوات الادارية قبل تاريخ 20 مارس الجاري.

و قد يتوجب على المواطنين التوجه في أقرب وقت الى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ, بعدها التوجه الى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف المصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية و التلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي, شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج , يضيف البيان.

كما يتوجّب توجّه المعيين بأداء فريضة الحج الى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000.00دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـجواز السفر البيومتري و مدة صلاحيته لا تقل لاعن 6 أشهر و التي تحسب ابتداء من تاريخ 14 جوان الجاري, شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1445, و شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات لحج و المقدرة بـ 670.000.00دج, ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ 170.000.00دج, حسب ما أفاد به ذات البيان.

و أضاف البيان, أنه يجب على المواطنين التوجه الى مصالح الدائرة قبل 20 مارس الجاري لتعبئة دفتر الحاج مرفوقين بـشهادة النجاح لموسم حج 145ه المسلمة من طرف المصالح البلدية, جواز السفر , نسخة من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية, نسخة من وصل دفع تكلفة الحج, نسخة من وصل دفه تذكرة السفر, 3 صور شمسية ذات خلفية بيضاء, ووثيقة اثبات علاقة المحرم.

هذا و سيتم الاعلان لاحقا عن باقي الخطوات و الاجراءات الادارية المطلوبة وفقا للاجال الزمنية المحدة لها, ختم البيان.

سهام قريمش

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