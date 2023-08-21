هذا هو سبب مشاركة الجزائر في منتدى البريكس

21 أغسطس، 2023

اكد وزير المالية لعزيز فايد، أن مشاركة الجزائر في منتدى البريكس، دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وحسب تصريحات فايد التي نقلتها الإذاعة الجزائرية، فإن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا للمشاركة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

هذا ووصل الوزير اليوم الإثنين، إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في الدورة الـ15 لمنتدى البريكس في الفترة الممتدة من الـ 22 إلى الـ24 أوت الجاري، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وسيجمع المنتدى، قادة الدول الخمس أعضاء في هذا التجمع إلى جانب حضور رؤساء الدول والحكومات التي بلغ عددها 60 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

كما سيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى مواضيع تتعلق بعمل مجموعة البريكس. على غرار تطوير النشاطات الطاقوية ومختلف الإمكانيات التي تزخر بها القارة الإفريقية

ليديا كبيش

21 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

أمطار رعدية في 14 ولاية اليوم الأربعاء

1 يونيو، 2022

الرئيس تبون يعزي عائلة شهيد الواجب الوطني الملازم الأول بوزايدة

16 ديسمبر، 2020

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

31 مايو، 2022

بن عبد الرحمان: وضع إجراءات لضمان الديمومة المالية لنظام الحماية الاجتماعية

24 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: