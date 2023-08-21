هذا هو سبب مشاركة الجزائر في منتدى البريكس

هذا هو سبب مشاركة الجزائر في منتدى البريكس

اكد وزير المالية لعزيز فايد، أن مشاركة الجزائر في منتدى البريكس، دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وحسب تصريحات فايد التي نقلتها الإذاعة الجزائرية، فإن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا للمشاركة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

هذا ووصل الوزير اليوم الإثنين، إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في الدورة الـ15 لمنتدى البريكس في الفترة الممتدة من الـ 22 إلى الـ24 أوت الجاري، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وسيجمع المنتدى، قادة الدول الخمس أعضاء في هذا التجمع إلى جانب حضور رؤساء الدول والحكومات التي بلغ عددها 60 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

كما سيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى مواضيع تتعلق بعمل مجموعة البريكس. على غرار تطوير النشاطات الطاقوية ومختلف الإمكانيات التي تزخر بها القارة الإفريقية

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...