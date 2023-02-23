هذا هو سبب عدم انتظام توزيع المياه على المواطنين

هذا هو سبب عدم انتظام توزيع المياه على المواطنين

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن نسبة تسربات المياه الصالحة للشرب بلغت 40 بالمائة.

وأوضح رخروخ أن هذه التسربات تحول دون التوزيع المنتظم للمياه على المواطنين، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للمياه تعمل على القضاء على النقاط السوداء. التي تؤثر سلبا على هذا المورد الهام.

وكشف ذات المتحدث أن السلطات إلتزمت بتموين المياه الشروب في رمضان بصفة منتظمة ولن يكون أثر على المواطنين.

وللتذكير، فقد قال وزير الأشغال العمومية أنه:” مع تراجع تساقط الأمطار قمنا بطلب تسجيل برنامج إستعجالي إضافي قصد التحضير لشهر رمضان وموسم الإصطياف 2023″.

كما أشار نفس المسؤول إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر حيث سيسمح بتموين المدن الداخلية 150 كلم لتغطية 80 بالمائة من إحتياجات الشروب.

وكشف رخروخ، أن برنامج توزيعها لشهر رمضان في الجزائر العاصمة. يتم تقسيم توزيعه على المواطنين على قسمين وحسب الشبكة. وستنقسم بين 50 بالمائة بشكل توزيع يومي و50 بالمائة بتوزبع يوم بعد يوم. مؤكدا أن التوزيع سيكون منتظم ولن يكون هناك أي تذبذب.

وأشار الوزير رخروخ، إلى أن الجزائر العاصمة كمثال لا الحصر، أنها إستفادت من المحلاة وسيتم ترك السدود من أجل توزيعها على باقي الولايات الأخرى غير المستفادة من مياه البحر.

كما كشف ذات المتحدث أن 18 بالمائة من الماء الشروب مخصص من البحر. وعلى المدى القريب سيتم الوصول إلى 40 بالمائة من الساكنة تمون من مياه البحر، وسيتم الوصول إلى 60 بالمائة. مؤكدا أن الكمية ستكفي لتغطية الشروب الموزع من أجل التوازن بين الجوفية والسطحية.

رمزي أحمد توميات

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